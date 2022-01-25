Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, kentte kar yağışının ardından buzlanma yaşanan bölgelerde yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.

Uşak Belediyesi ekiplerince yürütülen küreme ve tuzlama çalışmaları hakkında bilgi alan Çakın, soğuk hava şartlarında görev yapan ekiplere de tarhana çorbası ikramında bulundu.

Açıklamada, Çakın'ın, "Burada vatandaşlarımızın herhangi bir sorun yaşamaması için çabalayan, önemli görev üstlenen bir ekibimiz var. Kimse en ufak bir sıkıntı yaşamasın diye ekiplerimiz, günlerdir 24 saat esası ile mesaide. Kendilerine halkımız ve şahsım adına yürekten teşekkür ediyorum." şeklindeki ifadelerine yer verildi.