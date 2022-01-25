Haber Giriş: 25 Ocak 2022 Salı 01:53Son Güncelleme: Kaynak: AA
Isparta'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
[Fotoğraf: AA]
Isparta'da uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüpheli A.B'nin kente uyuşturucu madde getireceği bilgisi üzerine harekete geçti.
Otogarda gözaltına alınan A.B'nin bagajında yapılan aramada bir kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Etiketler: Isparta Uyuşturucu Narkotik
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