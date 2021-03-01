Haber Giriş: 1 Mart 2021 Pazartesi 12:34Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mersin'de iki otomobil çarpıştı: 9 yaralı
[Fotoğraf: İHA (Arşiv)]
Mersin'in Erdemli ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı.
Mersin-Antalya kara yolunda Ercan A.'nın kullandığı otomobil, Limonlu Mahallesi yakınlarında karşı yönden gelen Hüseyin Ç'nin yönetimindeki otomobille çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücülerin yanı sıra araçlardaki 7 kişi yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Etiketler: Trafik Trafik Kazası
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