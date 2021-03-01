Haber Giriş: 1 Mart 2021 Pazartesi 12:22Son Güncelleme: Kaynak: AA
Muğla'da çıkan orman yangını söndürüldü
[Fotoraf: AA]
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde çıkan orman yangınında 1 dönüm alan zarar gördü.
Sarıyer Mahallesi Dolaşma mevkisindeki ormanlık alanda başlayan yangına, Muğla Büyükşehir Belediyesi Seydikemer İtfaiye Grup Amirliği ekiplerince müdahale edildi.
Yaklaşık bir saatlik çalışmayla söndürülen yangında, 1 dönüm orman alanı zarar gördü.
Tarlada kalan anızların yakılması sırasında yangın çıktığı ve daha sonra ormanlık alana sıçradığı ileri sürüldü.
Şüphelilerin tespitine yönelik çalışmalar sürüyor.
Etiketler: İtfaiye Orman Yangını Yangın
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