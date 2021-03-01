Katma değeri yüksek cihazların üretildiği İŞGEM'de, İranlı biyomekanik mühendisi Mehrdad Fojlaley'in geliştirdiği hava dezenfekte cihazı ilgi görüyor.

Negatif iyonlarla havadaki zararlı gazları ayrıştırarak temiz havanın içeri girmesini sağlayan hava dezenfekte cihazı, şu ana kadar İran, Hollanda, Bulgaristan, İngiltere, İsveç, Dubai ve Almanya'ya ihraç edildi.

"Dünyanın bütün ülkelerine ihracatını düşünüyoruz"

Girişimci Fojlaley, şimdiye kadar yurt dışına 760 cihaz gönderdiklerini ve çok güzel geri dönüşler aldıklarını belirtti.

İlerleyen günlerde Belçika'ya 500 cihaz göndereceklerini vurgulayan Fojlaley, "Bizi mutlu eden talepler geliyor. Koronavirüsten dolayı ölüm sayısının fazla olduğu ABD'ye de göndermeyi düşünüyoruz. Cihazımızın uluslararası patenti var. Alanında tek cihaz. Dünyanın bütün ülkelerine ihracatını düşünüyoruz. Yaklaşık 8 aydır seri üretimdeyiz. Ciddi talepler var, yetiştiremiyoruz. Arkadaşlarımızın da yardımıyla kapasitemizi artıracağız." dedi.

Van İŞGEM Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Gedik ise 2 yıldan bu yana yenilikçi, teknolojik ve ihracat odaklı ürünlerin geliştirilmesine ağırlık verdiklerini, hava dezenfekte cihazının da bunlardan biri olduğunu söyledi.

"Virüsleri yüzde 99,9 yok ettiğine dair raporlarımızı aldık"

Dünyada yaşanan salgın nedeniyle hava dezenfekte cihazlarının öneminin arttığını belirten Gedik, "Girişimcimizin geliştirdiği bu cihazın testlerini Türkiye, İngiltere ve İran'da akredite olan laboratuvarlarda yaptırdık. Özellikle İngiltere'deki laboratuvarlarda virüsleri yüzde 99,9 yok ettiğine dair raporlarımızı aldık. Bunun üzerine firmamız seri üretime başladı. Yaklaşık 2 aydır ciddi anlamda satışını da yapıyor. Yurt dışının yanı sıra İstanbul üzerinden Türkiye geneline satışı yapılıyor."dedi.