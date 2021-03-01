Haber Giriş: 1 Mart 2021 Pazartesi 11:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kaçak muayenehaneye polis baskını düzenlendi
[Fotoğraf: İHA]
Esenyurt'ta yabancı uyruklu şüpheliler tarafından kaçak diş muayenesi yapıldığı belirlenen adrese operasyon düzenlendi. 3 kişi gözaltına alındı.
Esenyurt Pınar Mahallesi 1276 Sokak'ta kaçak diş muayenesi yapıldığı belirlenen adrese baskın düzenlendi.
Esenyurt Asayiş Büro Amirliğine bağlı ekipler, baskın yaptıkları adreste yabancı uyruklu 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Adreste yapılan aramalarda dişçi koltuğu, muayene ünitesi ve tedavide kullanılan malzemeler ele geçirildi.
İçeride müşteri olduğu belirtilen kişiler de bulunurken, ele geçirilen malzemeler İlçe Sağlık görevlilerine teslim edildi.
Etiketler: Emniyet Genel Müdürlüğü
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