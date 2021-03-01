İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, ilçeye bağlı İslamlar Mahallesi'nde bulunan bir müstakil evde kumar oynatıldığı bilgisi üzerine harekete geçen jandarma ekibi, evde arama yaptı.

Ev içerisinde kumar oynadıkları görülen 13 kişinin Kovid-19 tedbirlerine de aykırı davrandıklarını tespit eden jandarma ekibi, masada bulunan 2 deste iskambil kağıdı ve ruhsatsız av tüfeğine el koydu.

Jandarma ekibi, 13 kişiye "Kovid-19 tedbirlerini ihlal ve kumar oynamak" suçlarından toplamda 65 bin 934 lira para cezası kesti.

Ev sahibi olduğu tespit edilen Ö.B. hakkında ise ayrıca "Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçundan adli işlem başlatıldı.