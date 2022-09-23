Haber Giriş: 23 Eylül 2022 Cuma 09:39Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mersin'de hırsızlık yaptığı iddia edilen zanlı yakalandı
Mersin'in Akdeniz ilçesinde, evden ziynet eşyası çaldığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.
Akdeniz ilçesindeki ikametten yaklaşık 70 bin lira değerinde ziynet eşyası çalınmasıyla ilgili çalışma başlatıldı.
Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarındaki incelemelerde, şüphelinin D.Y. olduğu belirlendi.
Zanlı, adresine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
Ele geçirilen ziynet eşyaları sahibine teslim edildi.
Emniyete götürülen D.Y'nin işlemleri sürüyor.
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