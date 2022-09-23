Haber Giriş: 23 Eylül 2022 Cuma 09:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kırklareli'nde tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü: 1 yaralı
[AA (Arşiv)]
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.
İddiaya göre Yeni Mahalle Fatih 3. Ara Sokak'ta, D.G. ile L.Ö. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine L.Ö. bıçakla D.G'yi bacağından yaraladı.
Yaralanan D.G. ambulansla Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yakalanan L.Ö'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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