İddiaya göre Yeni Mahalle Fatih 3. Ara Sokak'ta, D.G. ile L.Ö. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine L.Ö. bıçakla D.G'yi bacağından yaraladı.

Yaralanan D.G. ambulansla Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yakalanan L.Ö'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.​​​​