Haber Giriş: 23 Eylül 2022 Cuma 09:06Son Güncelleme: Kaynak: AA
Edirne'de uyuşturucu şüphelisi 1 kişi gözaltında
[AA (Arşiv)]
Edirne'nin Keşan ilçesinde üst aramasında uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.
Polis ekipleri, Yeni Mescit Mahallesi'nde gerçekleştirdiği devriye görevi esnasında şüphelendikleri N.A'yı durdurdu.
Şüphelinin üst aramasında 19 şeffaf poşette uyuşturucu ele geçirildi.
N.A. gözaltına alındı.
Etiketler: Edirne Uyuşturucu
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