Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın detaylarını açıkladığı ve adı "İlk Evim, İlk İş Yerim" olarak belirlenen kampanyaya başvurular, Halk Bankası, Ziraat Bankası ve e-Devlet aracılığıyla yapılıyor.

TOKİ taksitleri ne kadar?

Evlerin fiyatları bulunduğu ile ve metrekareye göre değişecek

İlk etapta 250 bin konut olarak planlanan projede yüzde 40 indirimli satışa sunulacak evlerin fiyatları metrekareye ve bulunduğu ile göre değişecek.

Bankalar aracılığıyla yapılacak başvurular, 14 Eylül- 31 Ekim 2022 tarihleri arasında kabul edilecek. e-Devlet başvuruları ise 28 Ekim'de sona erecek.

Konut tipi 2+1 ve 3+1 ayrımı olmadan, proje bazında başvuru yapılacak. Hak sahiplerinin konut tipleri, ihale yapıldıktan sonra "konut belirleme kurası" ile belirlenecek ve başvuru bedeli 500 lira olacak.

Başvurular "Şehit Aileleri, Terör, Harp ve Vazife Malulleri", "En az yüzde 40 engelli vatandaşlar", "emekliler", "18-30 yaş arasındaki gençler" ve "Diğer alıcı adayları" olmaz üzere 5 kategoride kabul edilecek. Yeterli talebin oluşmaması veya mücbir sebepler nedeniyle projenin gerçekleştirilememesi halinde başvuru sahiplerine bilgi verilecek.

TOKİ taksitleri ne zaman başlayacak?

Hak sahiplerine konutlar; yüzde 10 peşinat ve 240 ay vade ile satılacak.

Hak sahiplerinin konutlarına ait kalan borç bakiyesi ve aylık taksitleri her yılın ocak ve temmuz aylarında olmak üzere yılda 2 kez, bir önceki 6 aylık dönemdeki memur maaş artış oranı dikkate alınarak İdarece tespit edilen oranda artırılacak.

İlk dönemsel artış sözleşme tarihine göre İdarece belirlenecek.

Taksit ödemeleri, sözleşme tarihini takip eden ay itibariyle başlatılacak.