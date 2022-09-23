Haber Giriş: 23 Eylül 2022 Cuma 09:21Son Güncelleme: Kaynak: AA
Manisa'da üzerinde uyuşturucu hap bulunan kişi gözaltında
Manisa'nın Yunusemre ilçesinde, polisin kovalamaca sonucu yakaladığı ve üzerinde uyuşturucu hap ele geçirilen kişi gözaltına alındı.
Laleli Mahallesi Özsaruhan Bulvarı üzerine bir motosikletli, polis ekibinin "dur" ihtarına uymayarak kaçtı.
Ekiplerin takibi sonucu yakalanan E.S'nin üst aramasında 25 sentetik ecza hal ele geçirildi.
Gözaltına alınan E.S'nin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
Etiketler: Manisa Polis Uyuşturucu
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