Fındıkpınarı Mahallesi'nde, Murat Ustalar plakası belirlenemeyen traktörünü park ettikten sonra tarlasında ilaçlama yapmaya başladı.

Bu sırada traktörünün hareket ettiğini gören Ustalar, durdurmak için aracının yanına yöneldi.

Yaklaştığı sırada traktörün devrildiğini ve Ustalar'ın altında kaldığını gören çevredekiler durumu yetkililere bildirdi.

Kaza yerine yönlendirilen sağlık ekipleri Ustalar'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Murat Ustalar'ın cesedi morga kaldırıldı.