Haber Giriş: 21 Ekim 2021 Perşembe 22:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mersin'de devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Mersin'de, park halindeki araca çarptıktan sonra devrilen otomobilin sürücüsü hastaneye kaldırıldı.
Mersin'de R.A'nın kullandığı 33 NE 833 plakalı otomobil, Fatih Mahallesi Şehit Ayhan Bozpınar Caddesi'nde park halindeki bir otomobile çarptı.
Çarpışmanın etkisiyle devrilen aracı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılarak ambulansa taşınan R.A, hastaneye kaldırıldı.
Etiketler: Trafik Kazası
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