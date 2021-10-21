Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükkılıç, insan ve sağlık odaklı sosyal sorumluluk projesi olan ve Tuna Caddesi'nde vatandaşa hizmet veren Glütensiz Kafe'de mutfağa girerek, ürünleri inceledi.

Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Salih Özgöncü'den bilgiler alan Büyükkılıç, çalışan personele kolaylıklar diledi.

Ürünleri çok uygun fiyata vatandaş ile buluşturduklarını belirten Büyükkılıç, amaçlarının glüten alerjisi olanların sosyal bir ortam içinde hem Kayseri'nin lezzetlerinden hem de rutin ürünlerden sağlıklı şekilde faydalanmasını sağlamak olduğunu aktardı.

Büyükkılıç, kafeye gelen vatandaşlarla sohbet ederken, vatandaşlar da hizmetten dolayı teşekkür etti.