Vali Işık, ilk olarak Elmadağı köyü Taşdibi mevkisindeki bir zeytinyağı fabrikasının üretim tesislerini gezdi.

Işık, daha sonra Cerit köyünde bu yıl açılan zeytinyağı fabrikasını ziyaret ederek zeytinin, hasat edilmesinden sofraya ulaşıncaya kadar geçen süreci yerinde izledi.

Ziyaretlerin ardından açıklamalarda bulunan Vali Işık, tesislerin Karaman ekonomisine ve istihdamına ciddi katkı sağlayacağını söyledi.

Bölgenin tarımsal üretimine katma değer sağlayacak zeytinin, ekonomik ve toplumsal değerinin büyük olduğunu ifade eden Işık, "İlimizin zeytinyağı üretiminde söz sahibi olabilmesi için bölgesel farklılıklar göz önüne alınarak, çalışmaların bu yönde yürütülmesi, daha sağlıklı ve kaliteli ürün elde edilmesi açısından son derece önemli. Zeytin ve zeytinyağı ilimizin ekonomik ve sosyal hayatında önemli bir yer tutuyor. Yerli üretim konusunda markalaşmak önemli." ifadelerini kullandı.