Haber Giriş: 21 Ekim 2021 Perşembe 22:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.
Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte farklı zamanlarda durumundan şüphelendiği plakası belirtilmeyen otomobilleri durdurdu.
Ekipler otomobillerde yaptıkları aramada bir miktar uyuşturucu ele geçirdi.
Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
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