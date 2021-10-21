Söz konusu 10 operasyonda 10 şüpheliyi gözaltına alan ekipler, arama yapılan adreslerde 1,37 gram metamfetamin, 16,57 gram esrar, 20 sentetik ecza hap ve 2,12 gram sentetik kannabinoid ele geçirdi.

Zanlılardan biri çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğer 9 kişi ise işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.