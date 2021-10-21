Haber Giriş: 21 Ekim 2021 Perşembe 21:59Son Güncelleme: Kaynak: AA
Balıkesir’de uyuşturucu operasyonlarında bir şüpheli tutuklandı
[Fotoğraf: AA]
Balıkesir’de polis ekiplerince il merkezi, Edremit, Ayvalık ile Sındırgı ilçelerinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında operasyonlar düzenlendi.
Söz konusu 10 operasyonda 10 şüpheliyi gözaltına alan ekipler, arama yapılan adreslerde 1,37 gram metamfetamin, 16,57 gram esrar, 20 sentetik ecza hap ve 2,12 gram sentetik kannabinoid ele geçirdi.
Zanlılardan biri çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğer 9 kişi ise işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
Etiketler: Balıkesir Uyuşturucu Narkotik
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