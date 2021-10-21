Haber Giriş: 21 Ekim 2021 Perşembe 21:48Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tokat'ta devrilen traktörün sürücüsü öldü
[Fotoğraf: AA]
Tokat'ın Niksar ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu bir kişi yaşamını yitirdi.
Salih Gürel (31) yönetimindeki 55 H 5479 plakalı traktör, Ustahasan köyü yolunun 1. kilometresinde kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada Gürel kaza yerinde hayatını kaybetti.
Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Gürel'in cesedi otopsi yapılmak üzere Niksar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Etiketler: Tokat
Son Haberler
- 23:09
- 22:39
- 22:35
- 22:41
- 22:37
Sıradaki Haber
Karabük'te hayırseverlerin öğrencilere `askıda döner` desteği sürüyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz