Haber Giriş: 24 Mart 2021 Çarşamba 11:03Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mersin'de Covid-19 sürecinde 2 milyon 852 ton tıbbi atık bertaraf edildi
[Fotoğraf: AA]
Mersin'de yeni tip koronavirüs (Covid-19) sürecinde 2 milyon 852 ton 651 kilogram tıbbi atık ortadan kaldırıldı.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, salgın döneminde Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, kentteki 782 sağlık kuruluşundan düzenli aralıklarla topladığı atıkları, Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisi'ne taşıyor.
Atıklar burada önce sterilize, daha sonra bertaraf ediliyor.
Covid-19 sürecinde, 2 milyon 852 ton 651 kilogram tıbbi atık, bu tesiste bertaraf işleminden geçirildi.
Bu işlemle, tıbbi atıkların doğaya zarar vermesi engelleniyor.
Etiketler: Koronavirüs
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