Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, salgın döneminde Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, kentteki 782 sağlık kuruluşundan düzenli aralıklarla topladığı atıkları, Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisi'ne taşıyor.

Atıklar burada önce sterilize, daha sonra bertaraf ediliyor.

Covid-19 sürecinde, 2 milyon 852 ton 651 kilogram tıbbi atık, bu tesiste bertaraf işleminden geçirildi.

Bu işlemle, tıbbi atıkların doğaya zarar vermesi engelleniyor.