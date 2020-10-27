Anamur ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale edilirken, yangının, yerleşim yerlerine sıçrama riskine karşı mahalledeki 50 hane tedbiren boşaltıldı.

Bakan Pakdermirli'den Mersin'deki orman yangınına ilişkin açıklama geldi.

Tarım ve Orman Bakan Bekir Pakdemirli, Mersin’in Anamur ilçesinde çıkan orman yangınına 5 helikopter, 76 arazöz, 4 ilk müdahale aracı, 5 dozer, 304 söndürme personeliyle müdahale edildiğini bildirdi. Pakdemirli, Mersin Anamur, İzmir Karşıyaka, Ordu akkuş, Sivas Koyulhisar ve Hatay İskenderun yangınlarının kontrol altına alındığı bilgisini paylaşarak, Mersin Anamur, Adana Kozan ve Hatay İskenderun’daki yangınların devam ettiğini belirtti.

Pakdemirli, söz konusu orman yangınına ilişkin Valiliğin soruşturma başlattığını söyledi.

"Yangında can kaybımız veya yaralanan kimse yok"

Yangının, ilk belirlemelere göre elektrik tellerinden kaynaklandığının değerlendirildiğini belirten Vali Ali İhsan Su, yangına hızlı şekilde müdahale edildiğini söyledi. Su, "Yangının, yerleşim yerlerine yönelik riski müdahale sonucu azaldı. Yangın, kırsal alana doğru yöneldi. Orada da çalışmalarımız devam ediyor. 3 helikopterle havadan, çok sayıda arazözle karadan müdahale sürüyor. 2 helikopter de takviye için bölgeye yönlendirildi. Ekiplerimiz, yangını kontrol altına almak için çalışmalarını devam ettiriyor." diye konuştu.

Su, yangın çevresindeki hanelerin tedbiren boşaltıldığını hatırlatarak, "Yangında can kaybımız veya yaralanan kimse yok. Çevredeki yaklaşık 50 haneyi, vatandaşlarımızın can güvenliği nedeniyle tedbiren boşalttık." ifadesini kullandı.

Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

