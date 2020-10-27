Tekirdağlı balıkçılar bol palamut umuduyla sezona başlamış Tekirdağ civarında umduklarını bulamayınca rotalarını Karadeniz'e çevirmişlerdi.

Karadeniz'de de palamut sezonunun sona ermesiyle yeniden memleketlerine dönen Tekirdağlı balıkçılar, limanda hasar gören ağlarını onarmaya başladı.

Ağlarının hazır olması sonrası balıkçılar Marmara'da ağ atacak.

Tekirdağ Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, AA muhabirine, Tekirdağlı balıkçıların sezon başında palamut umuduyla Karadeniz'e avlanmak için gittiklerini anımsattı.

Tekirdağ'a yeniden demirleyen balıkçıların kısa süre sonra hamsi ve istavrit peşine düşeceklerini anlatan Pehlivanoğlu, havaların serinlemesiyle balığın daha bol tutulacağını umut ettiklerini söyledi.

Karadeniz'e palamut mesaisine giden balıkçılardan İdris Şeremet de Karadeniz'de yüzlerinin güldüğünü belirtti.

Vatandaşın bu yıl palamuda doyduğunu ifade eden Şeremet, "Bundan sonra ümidimizi hamsiye bağladık. Herkes hamsiye de doyacak bu sene." dedi.