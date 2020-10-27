Haber Giriş: Kaynak: AA
İskenderun'da ikinci orman yangını
Hatay'ın İskenderun ilçesinde yine orman yangını çıktı. Çok sayıda ekip yangını söndürmek için çaba sarfediyor.
Sarıseki Mahallesi'ndeki ormanlık alandan duman yükseldiğini gören vatandaşlar durumu yetkililere haber verdi.
Olay yerine sevk edilen çok sayıda ekip, yangını kontrol altına almaya çalışıyor.
Öğle saatlerinde Karayılan Mahallesi'ndeki ormanlık alanda da yangın çıkmış, kısa süre sonra söndürülmüştü.
Etiketler: Orman YangınıSon Güncelleme: 27 Ekim 2020 Salı 15:10
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