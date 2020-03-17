Tarım ve Orman Tarsus İlçe Müdürü Hayri Erdoğan ile Mersin-Tarsus Dikenli İncir Üreticileri Birliği Başkanı Mustafa Teke, doğada kendiliğinden yetişen dikenli incirlerin yaygın olduğu mahallelerde inceleme yaptı.

Erdoğan, gazetecilere yaptığı açıklamada, organik olan meyvenin hiçbir masraf istemediğine vurgulayarak, ilçede 40 mahallede yetiştiriciliğinin yapıldığını ve önemli gelir sağladığını kaydetti.

Dikenli incirin, meyve olarak tüketilmesinin yanı sıra dondurma, marmelat ve reçel ile ilaç sanayinde de kullanılmasını aktaran Erdoğan, "Tarsus’ta şu anda 400 bin dekar ekilmeyen veya ekilemeyen taşlık arazi var. Dikenli incir zaten taşlık alanda yetişiyor, dönüme 2,5 ton ürün veriyor. Geçen yıl kilosu 2 liradan satıldı. 400 bin dekara ekebildiğimiz zaman getirisi 1,2 milyon liraya çıkar." diye konuştu.

Teke de geçmiş yıllarda Gazi Üniversitesi ve TÜBİTAK'ın iş birliğiyle dikenli incir üretilen bölgelerde incelemeler yapıldığını vurgulayarak, meyve konusunda bilimsel çalışmalar yapan akademisyenlerin bir araya geleceği etkinlik düzenleyeceklerini aktardı.