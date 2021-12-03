Haber Giriş: 3 Aralık 2021 Cuma 06:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mersin'de bir evde çıkan yangın hasara neden oldu
[Fotoğraf: AA]
Mersin'in Erdemli ilçesindeki bir evde, elektrikli sobanın devrilmesi sonucu çıkan yangında hasar oluştu.
Limonlu Mahallesi'nde 4 katlı bir apartmanın en üst katındaki evde, elektrikli sobanın devrilmesi sonucu yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü, yanan evde hasar oluştu.
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