Haber Giriş: 3 Aralık 2021 Cuma 06:36Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bursa'da otomobilin çarptığı yaya yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Bursa'da otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı.
Yalova istikametinden Bursa'ya doğru giden Şafak Temel, idaresindeki 16 RCU 98 plakalı otomobil, Orhangazi ana yol üzerinde karşıdan karşıya geçmek isteyen Halil İbrahim Şen'e (69) çarptı.
Çarpmanın şiddeti ile Şen yola savrularak yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırılarak burada tedavi altına alındı.
Polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.
Etiketler: Bursa Trafik Kazası
Son Haberler
- 06:35
- 06:05
- 05:26
- 05:24
- 03:57
Sıradaki Haber
Sivasspor, Alanyaspor maçı hazırlıklarına devam etti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz