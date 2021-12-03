Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenman, 1,5 saat sürdü.

Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışmalarıyla devam etti. Kırmızı-beyazlı ekip, son bölümde ise yarı sahada çift kale maç oynadı.

Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak ve ardından Alanya'ya gidecek.

Aytemiz Alanyaspor ile Demir Grup Sivasspor, 4 Aralık Cumartesi günü saat 13.30'da Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda karşılaşacak.