Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü öncülüğünde, Işıklı, İmamuşağı, Hırmanlı ve Yeşilovacık mahallelerine dağıtım töreni gerçekleştirildi.

Entegre Tarımsal Kalkınma Projesi kapsamında 73 üreticiye, 5 bin 44 zeytin fidanı, 5 bin 452 keçiboynuzu fidanı, 976 badem fidanı, 145 bin 210 metre damla sulama borusu, 68 bin 600 kilogram organik gübre ile 4 bin 440 metrekare havuz örtü malzemesi teslim edildi.

Dağıtım törenine, Silifke Kaymakamı Abdullah Aslaner ve İlçe Tarım ve Orman Müdürü Yusuf Gün de katıldı.