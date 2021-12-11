Haber Giriş: 11 Aralık 2021 Cumartesi 17:28Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hatay'da 32 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Hatay'da, iki suçtan 32 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı.
Hatay İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "silahla yağma" ve "dolandırıcılık" suçlarından 32 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.İ'yi yakalamak için çalışma başlattı.
Hükümlünün merkez Antakya ilçesi Serinyol Mahallesi'nde olduğunu belirleyen ekipler, adrese operasyon düzenledi.
Ekiplerce yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Etiketler: Hatay
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