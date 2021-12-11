Haber Giriş: 11 Aralık 2021 Cumartesi 17:33Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sakarya'da trafik kazası: 4 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Sakarya'nın Sapanca ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Sakarya'da Şehit Cevdet Koç Caddesi'nde Aziz Y'nin (31) kullandığı 34 FRD 43 plakalı otomobil, karşı yönde ilerleyen Musa Ş. yönetimindeki 41 UB 012 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada sürücüler ile 2 kişi yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Öte yandan kaza anı, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Etiketler: Sakarya Trafik Kazası
Son Haberler
- 17:42
- 17:24
- 17:19
- 17:13
- 17:16
Sıradaki Haber
Hatay'da 32 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz