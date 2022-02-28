Mersin'in Yenişehir ilçesinde sürücülerinin ismi henüz öğrenilemeyen 06 FM 8276 plakalı ambulans ile 33 AJK 541 otomobil, Hüseyin Okan Merzeci Bulvarında çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle ambulans devrildi, otomobil de refüje çarparak durabildi.

Kazayı gören vatandaşların ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan otomobil sürücüsü ve yanında yolcu olarak bulunan kişi ile ambulans sürücüsü, Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.