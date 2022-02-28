Haber Giriş: 28 Şubat 2022 Pazartesi 08:24Son Güncelleme: Kaynak: AA
Konya’daki trafik kazasında kamyon sürücüsü yaşamını yitirdi
[Fotoğraf: AA]
Konya’daki trafik kazasında önünde seyreden tomruk yüklü tıra arkadan çarpan kamyonun sürücüsü hayatını kaybetti.
Konya-Seydişehir kara yolu üzerinde Kerim Edişmen idaresindeki 34 RV 3059 plakalı kamyon, önünde giden Duran K. yönetimindeki 42 J 5294 plakalı tomruk yüklü tıra arkadan çarptı.
Kazada araçta sıkışan 30 yaşındaki sürücü Kerim Edişmen, olay yerinde yaşamını yitirdi.
İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkartılan Edişmen’in cansız bedeni otopsi için Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.
Tomruk yüklü tırda bulunan ve kazada hafif yaralanan Murtaza Kalender ise ambulansla hastaneye sevk edildi.
Etiketler: Konya Trafik Kazası
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