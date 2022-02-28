Çeltek Mahallesi Vali Hakkı Teke Hoşgörü Ormanı yakınındaki eğlence mekanından çıkan Kerim Canevi'ne (25) kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler ateş açtı.

Ağır yaralanan Canevi, 112 Acil Servis ekibince Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Canevi, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polisin saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışmaları sürüyor.