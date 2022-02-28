Haber Giriş: 28 Şubat 2022 Pazartesi 08:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
Karaman'da silahla vurulan kişi yaşamını yitirdi
[Fotoğraf: AA]
Karaman'da silahla vurulan kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Çeltek Mahallesi Vali Hakkı Teke Hoşgörü Ormanı yakınındaki eğlence mekanından çıkan Kerim Canevi'ne (25) kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler ateş açtı.
Ağır yaralanan Canevi, 112 Acil Servis ekibince Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Canevi, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Polisin saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışmaları sürüyor.
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