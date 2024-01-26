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Güncel
AA 26.01.2024 14:05

Mersin'de 78 yaşındaki kişi dolandırılmaktan son anda kurtuldu

Mersin'de polis ekipleri, kendilerini Cumhuriyet savcısı olarak tanıtanlara para göndermek üzere olan yaşlıyı, son anda engelledi.

Mersin'de 78 yaşındaki kişi dolandırılmaktan son anda kurtuldu

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Yankesicilik ve Dolandırıcılık Şubesi ekipleri, 78 yaşındaki Arif B.'in yüklü miktarda parayı bankaya yatırmaya çalıştığını belirledi ve dolandırılıyor olabileceği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Söz konusu bankaya giden ekipler burada Arif B. ile görüştü.

Ekipler yaptıkları görüşmede, kendilerini Cumhuriyet savcısı olarak tanıtan kişilerin kimlik ve hesap bilgilerine ulaştıkları Arif B.'ten banka hesaplarına 300 bin lira yatırmasını istediklerini tespit etti.

Durumun dolandırıcılık olduğunu belirleyen ekipler, Arif B.i dolandırılmaktan son anda kurtardı.

Polis ekipleriyle emniyete giden Arif B., kendisini dolandırmaya çalışanlardan şikayetçi oldu.

Birtek, polis ekiplerine teşekkür etti. ​​​​​​​

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