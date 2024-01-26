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Güncel
İHA 26.01.2024 13:43

Adana’nın kuzey ilçeleri beyaza büründü

Adana’nın kuzey ilçeleri beyaza büründü. Türkiye’yi etkisi altına alan soğuk hava Adana'nın kuzey ilçelerinde etkili olmaya başladı.

Adana’nın kuzey ilçeleri beyaza büründü

Aladağ, Pozantı, Tufanbeyli, Saimbeyli ve Feke ilçelerine uzun süreden sonra ilk kez kar yağdı.

Tufanbeyli ilçesinde esnaf olan Remzi Çakır, kara hasret kaldıklarını yağan kar ile çok mutlu olduklarını belirtti. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün paylaştığı verilere göre, Adana’nın Kuzey kesiminde yer alan ilçelerde kar yağışının yarına kadar devam etmesi bekleniyor.

Bu ilçelerde Salı gününe kadar havanın kapalı olması bekleniyor. Tufanbeyli ilçesinde ise hava sıcaklığının Pazar günü eksi 12, Pazartesi günü eksi 14 dereceye kadar düşeceği öğrenildi.

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