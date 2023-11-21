Mersin'de 307 çiftçiye ekipman desteği verildi

Vali Ali Hamza Pehlivan, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde düzenlenen dağıtım töreninde, projenin çiftçilere hayırlı olmasını diledi.

Ortaya konulan gayretler sayesinde her alanda kalkınmanın hızlandığını anlatan Pehlivan, şöyle konuştu:

"Mersin, Çukurova'nın bereketli topraklarına, akla gelebilecek bütün ürünlerin yetiştiği ve yetiştirildiği bir coğrafyaya sahip. İlimizin yüz ölçümünün yaklaşık yüzde 22'si tarım, yüzde 5'i de mera alanlarından oluşuyor. Bereket ve hasıla olarak üst seviyede üretimin yapıldığı bir ilde yaşıyoruz. 62 bin hektar mera alanımız var. Bu mera alanlarında küçükbaş hayvancılık yapılıyor. 900 bine yaklaşan keçi sayısıyla küçükbaş hayvan sıralamasında Türkiye'de ilk sırada. Koyunla beraber bu rakam 2 milyona yaklaşıyor. Bu teşviklerden yararlanan çiftçilerimizin ortaya koymuş olduğu emek ve gayretin çok büyük bir payı var. Kırsaldaki çiftçilerimizin yaşamlarını kolaylaştıracak ekipmanları onlara teslim ediyoruz. Bunlar çiftçilerimize fayda getirecek."

AK Parti Mersin Milletvekili Ali Kıratlı da çiftçilere birçok konuda hibe ve teşvik verdiklerini belirtti.

İl Tarım ve Orman Müdürü Erdem Karadağ da projenin 600 rakımın üzerindeki 288 mahalleyi kapsadığını kaydetti.

Konuşmaların ardından proje kapsamında, yüzde 80 hibeyle 195 çiftçiye taşınabilir güneş enerjisi sistemi, yüzde 100 hibeyle 31 kişiye ev tipi sebze meyve kurutma makinesi, 44 kişiye üzüm sıkma makinesi, 37 kişiye hamur yoğurma makinesi teslim edildi.