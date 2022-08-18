Haber Giriş: 18 Ağustos 2022 Perşembe 14:07Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı... Merkez Bankası Ağustos 2022 faiz kararı...
Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu temmuz ayı faiz kararını açıkladı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizini 100 baz puan indirerek yüzde 13 seviyesinde çekti.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu başkanlığında toplandı.
Piyasaların gözlerini çevirdiği toplantıda, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı yüzde 14'ten yüzde 13'e indirildi.
TCMB'den yapılan açıklamada, "Kurul, mevcut görünüm altında güncellenen politika faiz düzeyinin yeterli olduğunu değerlendirmiştir." ifadesi kullanıldı.
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