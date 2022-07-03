Haber Giriş: 3 Temmuz 2022 Pazar 11:09Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Memur zammı ne zaman belli olacak? Memur zammı Temmuz 2022...
Memur zammı belli oldu mu? Devlet memurları, sözleşmeliler ve memur emeklileri yarın açıklanacak haziran ayı enflasyon rakamlarını bekliyor. 2022 Temmuz ayı memur zammı ne kadar olacak? Memur ve emekli zam oranı 2022...
Milyonlarca memur ve emeklisinin gözü Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıklayacağı enflasyon verisine çevrildi.
TÜİK, yarın saat 10.00'da haziran ayı enflasyon verilerini açıklayacak.
6 aylık enflasyon oranı ortaya çıkacak. Bu rakam memur ve emeklisinin maaşlarına da yansıyacak.
Yüzde 7 toplu sözleşme zammı ve 6 aylık enflasyon farkı maaşa yansıyacak
Memurlar toplu sözleşmede yılın ikinci yarısı için yüzde 7 oranında zam hakkı kazandı.
Kamu çalışanları ayrıca 6 aylık enflasyon oranının yüzde 7,5'i aşan kısmı için de enflasyon farkı alacak.
Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklilerine zamlı maaşları 8 Temmuz'da ödenecek.
SSK ve BAĞ-KUR emeklileri ise 6 aylık enflasyon oranı kadar zam alacak.
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