Memur-Sen, 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri kapsamında kamu görevlileri için zam teklifini sundu.

2022 Memur-Sen zam teklifi ne kadar?

Memur-Sen, 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri kapsamında kamu görevlileri için 600 TL seyyanen zam, 2022 için yüzde 21, 2023 için ise yüzde 17 zam talep etti.

2022 Memur zammı toplantısı ne zaman yapılacak?

6'ncı Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinin ilk toplantısı ise 2 Ağustos'ta yapılacak.

Yaklaşık bir ay sürecek müzakere sürecinde 2022 ve 2023 yıllarında memur ve emeklilere yapılacak zam oranı belli olacak.

Sendikalar 2022-2023 yılı memur zam taleplerini açıkladı.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, 600 TL seyyanen zam ile 2022 için yüzde 21, 2023 için de yüzde 17 zam talep ettiklerini söyledi:

"Maaş ve ücretlerde enflsasyon baskısı son bulmalı. Toplamda katsayılar yüzde 38 yani 2022'de yüzde 21, 2023'te yüzde 17 artırılmalıdır.

Her iki yıl 3'er puan olmak üzere toplamda yüzde 6 refah payı mutlaka verilmelidir. Mutabakatsızlıkla sonuçlanan 5. dönem toplu sözleşmeden bu tarihe geçen yüzde 24,28'lik enflasyon rakamı ve artış eğiliminde olan enflasyon dikkate alınarak memur ve memur emeklisinin bu anlamda yaşadığı kayıp göz önünde bulundurulmalı, memur maaşlarına 600 lira seyyanen zam yapılmalıdır. Ayrım yapılmadan 3600 ek göstergeden faydalandırılmalı. Masada somutlaştırılmalıdır."