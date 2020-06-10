Haber Giriş: Kaynak: AA
Martılar inci kefali avında
[Fotoğraf: AA]
Van Gölü'nde yaşayan ve üreme döneminde tatlı sulara göç eden inci kefalinin suyun akışının tersine gerçekleştirdiği yolculuğu devam ediyor.
Van, Erciş ilçesindeki Deli Çay'ın bulunduğu alanda oluşturulan balık bendine akın eden çok sayıda kişi, binlerce inci kefalinin yolculuğuna tanıklık ediyor.
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