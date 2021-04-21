Haber Giriş: 21 Nisan 2021 Çarşamba 09:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
Marmara Bölgesi'nde parçalı ve çok bulutlu hava bekleniyor
[Fotoğraf: Getty ]
Marmara Bölgesi'nde parçalı ve çok bulutlu hava öngörülüyor.
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, Trakya ile Sakarya'nın güney kesimlerinde sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor. Bölgede parçalı ve çok bulutlu havanın hakim olması öngörülüyor.
Hava sıcaklığının mevsim normallerinde olacağı bölgede rüzgarın güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
Etiketler: Meteoroloji Yağış Hava Durumu
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