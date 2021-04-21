Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, Trakya ile Sakarya'nın güney kesimlerinde sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor. Bölgede parçalı ve çok bulutlu havanın hakim olması öngörülüyor.

Hava sıcaklığının mevsim normallerinde olacağı bölgede rüzgarın güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.