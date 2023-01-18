Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı, vatandaş ve pazar esnafının, daha modern ve düzenli bir ortamda alış-veriş yapmalarını sağlamak için merkez Artuklu ilçesi Nur Mahallesi Suphiye Bölünmez İmam Hatip Ortaokulu karşısında kapalı semt pazarı çalışmalarına başlandığını duyurdu.

2000 metrekare alan üzerinde kurulumu yapılacak pazar alanında 100 alış-veriş stanttı bulunacak.

100 metrekarede inşa edilecek müştemilat binasında da zabıta odası, mescit ve bay-bayan lavaboları yer alacak.