Haber Giriş: 3 Temmuz 2021 Cumartesi 05:43Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mardin'de yaralı bulunan merkep tedavi altına alındı
[Fotoğraf: AA]
Midyat ilçesinde yaralanan merkep tedavi altına alındı.
Vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan ve durumu Midyat Belediyesine bildirilen merkebe, ilk müdahale veteriner hekim tarafından yapıldı.
Yaralı eşek daha sonra Mardin Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezine sevk edildi.
Ayrıca, belediye ekipleri kanalizasyon kanalına düşen yavru bir kediyi kurtardı.
Etiketler: Sokak Hayvanları Mardin
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