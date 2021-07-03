Vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan ve durumu Midyat Belediyesine bildirilen merkebe, ilk müdahale veteriner hekim tarafından yapıldı.

Yaralı eşek daha sonra Mardin Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezine sevk edildi.

Ayrıca, belediye ekipleri kanalizasyon kanalına düşen yavru bir kediyi kurtardı.