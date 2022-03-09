Mardin'in Kızıltepe ilçesinde yürütülen uyuşturucu operasyonunda 8 kilo 400 gram eroin maddesi ele geçirilirken, 2 kişi tutuklandı.

Mardin İl Emniyet Müdürlüğü'nün yaptığı açıklamaya göre, Kızıltepe Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatları ile Kızıltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği personelince uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanan ve ticaretini yapan şahısların yakalanmasına yönelik operasyon yapıldı.

Operasyon neticesinde Kızıltepe ilçe girişinde durdurulan bir yolcu otobüsünde yapılan aramada, 2 şüpheli şahsın kıyafetlerinin altında vücutlarına sarılmış vaziyette bulunan toplamda 8 kilo 400 gram eroin ele geçirildi.

Olayla ilişkisi olan 2 kişi gözaltına alındı. Zanlılar çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.