Mardin'in Nusaybin ilçesinde menfezde TNT patlayıcı ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Nusaybin İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Birim Amirliği ekiplerince gerçekleştirilen kontrollerde, bir menfezde şeffaf bidon içerisinde patlayıcı olduğu değerlendirilen bulgular tespit edildi.

İncelemede, yaklaşık 10 litrelik bidon içerisinde alüminyum tozuyla güçlendirilmiş TNT patlayıcı ele geçirildi.

Patlayıcıyı yerleştirenlerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.