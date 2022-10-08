Mardin İl Jandarma Komutanlığınca, Mazıdağı ve Derik ilçelerinde Şehit Güvenlik Korucusu Evren Başçı Operasyonu düzenlendi.

Operasyonda teröristlere ait malzemelerin bulunduğu 3 nokta tespit edildi.

Belirlenen noktalarda yapılan aramada saat irtibatlı patlayıcı düzeneği, patlayıcı yapımında kullanılan çok sayıda malzeme, 85 fişek ve 5 telsiz ele geçirildi.

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla adli işlem başlatıldı.