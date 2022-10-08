Haber Giriş: 8 Ekim 2022 Cumartesi 00:08Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tekirdağ'da bir otomobilde 3 bin 741 uyuşturucu hap ele geçirildi
[Fotoğraf: (Arşiv)]
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde 3 bin 741 uyuşturucu hap ele geçirilen otomobildeki 2 kişi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, TOKİ uygulama noktasında bir otomobili durdurdu.
Ekiplerin araçta yaptığı aramada, 3 bin 741 sentetik uyuşturucu hap, 26 bin 460 lira para, 4 cep telefonu ve 4 SİM kart ele geçirildi.
Şüpheliler M.B. ve V.T. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Etiketler: Tekirdağ Uyuşturucu
Son Haberler
- 00:49
- 00:37
- 00:30
- 00:25
- 00:17
Sıradaki Haber
Yer altındaki kabloları kesmeye çalışan 2 kişi tutuklandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz