Haber Giriş: 7 Ekim 2022 Cuma 22:51Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kayıp engelli kişi, köyünden 15 kilometre uzaklıkta bulundu
[Fotoğraf: (Arşiv)]
Çankırı'da kaybolan zihinsel engelli kişi, köyünden yaklaşık 15 kilometre uzaklıkta sağ olarak bulundu.
Merkeze bağlı Ünür köyünde yaşayan 48 yaşındaki Ali Karabaş'tan dün akşam saatlerinden itibaren haber alamayan yakınları, durumu AFAD ve jandarma ekiplerine bildirdi.
Ekiplerce başlatılan arama çalışması sonucu Karabaş, sabah saatlerinde köyünden yaklaşık 15 kilometre uzaklıkta Bayanpınar köyü mevkiinde bulundu.
Karabaş, sağlık kontrolünün ardından yakınlarına teslim edildi.
Etiketler: Çankırı Engelliler
Sıradaki Haber
Erzurum’da tiyatro perdeleri açılıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz