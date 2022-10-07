Haber Giriş: 7 Ekim 2022 Cuma 18:34Son Güncelleme: Kaynak: AA
Karabük'te ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü
Karabük'te ormanlık alanda çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Merkeze bağlı Aydınlıkevler Mahallesi Kavşaktepe mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Karabük Orman İşletme Müdürlüğüne ait 2 arazöz, 1 su tankeri ve 1 ilk müdahale aracı sevk edildi.
Yangın, ekiplerin çalışmasıyla söndürüldü, bölgede soğutma çalışması başlatıldı.
Etiketler: Karabük Orman Yangını
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