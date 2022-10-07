Haber Giriş: 7 Ekim 2022 Cuma 18:26Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ordu'da iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı
[Fotograf: AA]
Ordu'nun Ünye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Burunucu Mahallesi Ünye Devlet Sahil Yolu'nda, 20 yaşındaki Furkan Kaymak idaresindeki otomobil, tali yoldan anayola çıkmaya çalışan 30 yaşındaki İlhan Taşçı'nın kullandığı otomobille çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle savrulan Taşçı'nın kullandığı otomobil, karşı şeride geçerek kaldırımda durdu.
Kazada yaralanan sürücüler Kaymak ve Taşçı, ilçedeki hastanelere kaldırıldı.
Öte yandan, kazanın ardından Ünye Devlet Sahil Yolu'ndaki ulaşım bir süre kontrollü sağlandı.
Etiketler: Ordu Trafik Kazası
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